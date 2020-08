Coronavirus, l’appello ai giovani di Conte: “Non dobbiamo vanificare sforzi. Capisco voglia di movida, ma bisogna essere attenti e intelligenti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Dopo le ultime notizie sull’aumento dei contagi soprattutto tra i giovani, il premier Giuseppe Conte lancia un appello proprio a ragazzi e ragazze. “Non vogliamo nuove restrizioni, anzi abbiamo previsto altre ripartenze”, fa sapere il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri in cui annuncia il via libera al Decreto agosto. Ma sottolinea: “bisogna essere attenti, accorti, intelligenti. Non dobbiamo tornare indietro e vanificare gli sforzi – specifica – Capisco che questo è il periodo più caldo dell’anno, Capisco i giovani che hanno desiderio di movide ma bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano

