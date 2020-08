Coronavirus, il dossier segreto con le ipotesi per l’autunno: fase 3 e possibile seconda ondata (Di venerdì 7 agosto 2020) Covid, spunta il dossier segreto di Iss e Governo: ecco cosa accadrà per fase 3 e seconda ondata Esiste un dossier riservato dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute che contiene tre scenari possibili che potrebbe trovarsi ad affrontare l’Italia in autunno, con l’eventuale seconda ondata di Covid-19 e cinque soluzioni ideate dagli esperti per la cosidetta “fase 3”. A evocare queste “linee guida” è stato ieri lo stesso ministro della Salute Roberto Speranza, durante il suo intervento in Parlmento, parlando di un “lungo lavoro trasmesso al Comitato tecnico scientifico che sarà inviato alle Regioni e costituirà l’orizzonte ... Leggi su tpi

Coronavirus, il Governo ha un documento secretato

Tre scenari e cinque interventi: questo è il contenuto di un dossier ‘segreto’ che il Governo ha predisposto in caso di seconda ondata Covid in Italia. A riferirlo è il Corriere della Sera che evidenz ...

