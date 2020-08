Carolyn Smith, la brutta notizia poco fa: di nuovo in ospedale (Di venerdì 7 agosto 2020) Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro, ma alla terribile malattia si aggiunge un altro disturbo che la sta preoccupando parecchio. Torna a parlare Carolyn Smith, la seguitissima e amata giudice di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci atteso su Rai 1 per settembre. Come è noto, da tempo lotta contro un tumore. E la Smith aggiorna i suoi seguaci sulle sue condizioni di salute: "Buongiorno. E’ una bellissima giornata qui a Roma e io sono a fare SpaDay", premette su Instagram. Poi, Carolyn inquadra la stanza in cui si trova e aggiunge: "Dai, va tutto bene". Sempre nello stesso video spiega: "Dopo vi spiego un po’ di cose che sono riuscita a chiarire con i medici". Insomma, non si sbottona ma manda un messaggio ... Leggi su howtodofor

infoitcultura : Ballando con le Stelle, parla Carolyn Smith: 'Cosa ho chiarito con i medici', un messaggio misterioso - infoitcultura : Carolyn Smith, brutto incidente: 'Sono piena di lividi' - infoitcultura : Ballando con Le Stelle, come sta Carolyn Smith: il chiarimento dei medici - zazoomblog : Disavventura per Carolyn Smith lividi e dolori: “Stai bene?” fan preoccupati - #Disavventura #Carolyn #Smith… - infoitcultura : Ballando con le stelle, Carolyn Smith preoccupata: “Supererò anche questo” -