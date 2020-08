Beirut, il presidente libanese parla di «possibile interferenza esterna attraverso missile, bomba o altre azioni» (Di venerdì 7 agosto 2020) A tre giorni dall’esplosione con un bilancio di 140 morti, centinaia di dispersi e ancora 5 mila persone ferite Beirut si deve rialzare. Tra i soccorsi che lavorano h24 e gli aiuti che arrivano dal resto del paese e dall’estero, si indaga per capire quali sono le cause del terribile incidente che ha causato un’enorme sofferenza. Considerato che la ragione più plausibile rimane ancora quella del materiale mal immagazzinato si sta indagando anche su possibili interferenze esterne, ovvero un attacco. LEGGI ANCHE >>> Come aiutare gli 80 mila bambini sfollati dopo l’esplosione di Beirut L'articolo Beirut, il presidente libanese parla di «possibile interferenza esterna ... Leggi su giornalettismo

matteorenzi : Credo che la scelta del Presidente @EmmanuelMacron di visitare oggi #Beirut sia un gesto forte, che ci rende orgogl… - Agenzia_Ansa : A #Beirut si scava tra le macerie e si cercano i superstiti Il presidente francese #Macron in visita sul luogo del… - ilfoglio_it : Macron il Libanese. Bagno di folla a #Beirut per il presidente francese, che vuole riforme subito e manderà aiuti “… - GiuseppePurpari : RT @guidoolimpio: Beirut. Presidente Aoun lascia aperta ogni ipotesi, indagheranno considerando tesi negligenza, razzo o bomba. - LIDAMUGNAI : RT @rtl1025: ?? Il presidente libanese Michel #Aoun ha detto che non si puo' escludere che le due esplosioni che martedì hanno devastato #Be… -