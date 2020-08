Api da miele selvatiche, la Fondazione Edmund Mach lancia la prima app europea per il loro censimento (Di venerdì 7 agosto 2020) La Fondazione Edmund Mach ha sviluppato una applicazione per cellulari per censire la distribuzione e la sopravvivenza delle api da miele selvatiche in Europa. L’app BeeWild è gratuita, contiene una guida semplice e chiara per riconoscere queste api e consente ai cittadini, attraverso una tipica azione di Citizen Science, di segnalarne la posizione e di inviare anche alcune fotografie al fine di una conferma da parte di un team di esperti, riporta un comunicato stampa della Fondazione Edmund Mach. I dati che verranno raccolti dalla app BeeWild, scaricabile da Play Store o App Store, serviranno per capire l’attuale distribuzione di questa fondamentale specie allo stato selvatico, dal momento che da alcuni decenni si riteneva ... Leggi su meteoweb.eu

ValeDgspr : RT @fondazionemach: Api da miele selvatiche, #FEM lancia la prima app europea per il loro censimento. Pronta l'applicazione per conoscere l… - InterCrisi : @Sa_2810_ Perchè gli uomini producono il male come le api fabbricano il miele - varesenews : Verso un’apicoltura sostenibile: miele e cura delle api - AnsaTrentinoAA : Api da miele selvatiche, da Fem prima app per censimento. Con BeeWild raccolta dati per capire l'attuale distribuzi… - fondazionemach : Api da miele selvatiche, #FEM lancia la prima app europea per il loro censimento. Pronta l'applicazione per conosce… -

Ultime Notizie dalla rete : Api miele Verso un'apicoltura sostenibile: miele e cura delle api Varesenews Api da miele selvatiche, da Fem prima app per censimento

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - La Fondazione Edmund Mach (Fem) ha sviluppato una applicazione per cellulari per censire la distribuzione e la sopravvivenza delle api selvatiche da miele in Europa. L'app 'B ...

Api da miele, Fem lancia la prima app in Europa per il loro consimento: "Un modo per tutelare questo insetto fondamentale per l'ambiente"

TRENTO. La Fondazione Edmund Mach ha sviluppato un'applicazione per cellulari per censire la distribuzione e la sopravvivenza delle api da miele selvatiche in Europa. L'app si chiama BeeWild è gratuit ...

(ANSA) - TRENTO, 07 AGO - La Fondazione Edmund Mach (Fem) ha sviluppato una applicazione per cellulari per censire la distribuzione e la sopravvivenza delle api selvatiche da miele in Europa. L'app 'B ...TRENTO. La Fondazione Edmund Mach ha sviluppato un'applicazione per cellulari per censire la distribuzione e la sopravvivenza delle api da miele selvatiche in Europa. L'app si chiama BeeWild è gratuit ...