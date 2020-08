Antitrust, maxi multa a Sixthcontinent per pratiche aggressive. La replica: “Ricorreremo al TAR” (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – L’Antitrust, a conclusione del procedimento istruttorio, ha comminato una multa di 4 milioni di euro a Sixthcontinent Europe, attiva nell’ambito della pubblicità online e dell’e-commerce e, in particolare, nell’offerta e nella vendita di shopping card attraverso la piattaforma Sixthcontinent.com. L’Autorità, che aveva già disposto un provvedimento cautelare,ha accertato rilevanti violazioni del codice del Consumo. In particolare, dall’istruttoria è emerso che la società prospettava in modo ingannevole la convenienza economica dell’adesione alla community e dell’acquisto delle varie shopping card proposte sulla piattaforma. Sono poi emerse diverse condotte di carattere aggressivo della società, adottate ... Leggi su quifinanza

