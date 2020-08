Ala, 7 mln per lo sviluppo. Arriva il finanziamento (con garanzia Sace) di Cassa Depositi e Prestiti (Di venerdì 7 agosto 2020) Ala, gruppo italiano specializzato nella distribuzione e nella fornitura di servizi per l’industria aerospaziale, “ha finalizzato con Cassa Depositi e Prestiti un contratto di finanziamento di complessivi 7 milioni di euro, della durata di 72 mesi, assistito dalla garanzia Italia di Sace. Le risorse – spiega una nota – hanno l’obiettivo di sostenere gli investimenti destinati alla crescita del gruppo e il consolidamento della sua posizione sul mercato interno, strategica nell’ambito della filiera dell’aeronautica e dell’aerospazio”. Ala – Advanced logistics for aerospace opera da 40 anni sul mercato aeronautico in qualità di distributore e fornitore di logistica avanzata e servizi di supply chain con soluzioni innovative ... Leggi su ildenaro

