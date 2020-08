Virus Germania, 1.000 contagi in un giorno: test obbligatori a chi arriva da paesi a rischio (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuovo boom di contagi di Covid-19 in Germania, proprio mentre migliaia di studenti tornano ad affollare i banchi di scuola di alcuni suoi stati. Il Robert Koch Institute, l'organizzazione... Leggi su ilmattino

fattoquotidiano : PANDEMIA Aumenti in Belgio, Olanda e Germania. Cautela dei virologi italiani: “Può accadere perché il virus non ha… - petergomezblog : Italia accerchiata dal virus: 75,1 contagi ogni 100mila abitanti in Romania e 53,6 in Spagna. Altri 1.300 casi in F… - Informazioneli5 : RT @ilmessaggeroit: Virus Germania, 1.000 contagi in un giorno, mai così tanti da maggio: scuole riaperte pochi giorni fa - demian_online : RT @Miti_Vigliero: Virus Germania, 1.000 contagi in un giorno: test obbligatori a chi arriva da paesi a rischio - VoceAmicaItalia : Virus #Germania, 1.000 contagi in un giorno: test obbligatori a chi arriva da paesi a rischio - #coronavirus -