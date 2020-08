Treviso, aumentano i migranti positivi nel centro di accoglienza (Di giovedì 6 agosto 2020) Medici preoccupati: sono già 244 i contagiati mentre la quarantema fa crescere le tensioni dentro la struttura Leggi su repubblica

Nel centro di accoglienza di Treviso, all’ex caserma Serena di Casier, la situazione peggiora ancora. Con il terzo giro di tamponi sono emersi 244 positivi, tra cui 11 operatori. Ora è il cluster più ...

Coronavirus Veneto, +58 positivi nelle ultime 24 ore. Aumentano anche gli isolamenti: +355

Coronavirus Veneto, il bollettino di oggi, 6 agosto 2020. Fa un balzo in avanti (+58) il numero dei casi positivi al virus in Veneto nelle ultime 24 ore. Lo registra il bollettino regionale, che porta ...

