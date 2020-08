Tamponi alle badanti in rientro dall'estero, i sindacati alla Regione: 'Ve lo avevamo detto, non ci avete ascoltati' (Di giovedì 6 agosto 2020) Covid, badanti dall'estero: scatta il tampone negli aeroporti e nelle stazioni 5 August 2020 'Servono focolai perché la Regione si svegli?', Non ci stanno i sindacati, dopo che la Regione ha ... Leggi su bolognatoday

piersileri : A @SkyTG24 abbiamo parlato della questione delle coppie binazionali. Sono a conoscenza delle loro esigenze e ho già… - Nutizieri : Coronavirus, tamponi alle badanti che rientrano dall’Europa dell’Est - Nutizieri : Tamponi alle badanti in rientro dall'estero, i sindacati alla Regione: 'Ve lo avevamo detto, non ci avete ascoltati… - TuttoQuaNews : RT @corrierebologna: Coronavirus, tamponi alle badanti che rientrano dall’Europa dell’Est - corrierebologna : Coronavirus, tamponi alle badanti che rientrano dall’Europa dell’Est -