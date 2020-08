Superlega: ecco il calendario 2020/2021 (Di giovedì 6 agosto 2020) QUESTO IL calendario DELLA Superlega 2020/2021- Giornata 1 Andata 27 Settembre 2020 Leo Shoes Modena - Vero Volley Monza Sir Safety Conad Perugia - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Allianz Milano -... Leggi su corrieredellosport

woeismeeh : RT @PowervolleyMI: ??? | CALENDARIO Ecco il cammino dell'#Allianz #PowervolleyMilano nella stagione 2020-2021 in #Superlega! Pronti e cari… - ma_clover37 : RT @PowervolleyMI: ??? | CALENDARIO Ecco il cammino dell'#Allianz #PowervolleyMilano nella stagione 2020-2021 in #Superlega! Pronti e cari… - PianetaVolley : New post: Ecco il calendario della superlega maschile - deniseziam : RT @PowervolleyMI: ??? | CALENDARIO Ecco il cammino dell'#Allianz #PowervolleyMilano nella stagione 2020-2021 in #Superlega! Pronti e cari… - Omacchi_ranger : RT @PowervolleyMI: ??? | CALENDARIO Ecco il cammino dell'#Allianz #PowervolleyMilano nella stagione 2020-2021 in #Superlega! Pronti e cari… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega ecco Superlega: ecco il calendario 2020/2021 Corriere dello Sport Consar, ecco i numeri di maglia per la prossima stagione

Infine, i due canadesi Loeppky e Koppers, per il loro debutto assoluto in SuperLega e in Italia hanno scelto rispettivamente il 4 e il 17, che sono stati di Ter Horst e Alonso nel passato campionato.

Ravenna: ecco i numeri di maglia

La Consar Ravenna ha definito i numeri di maglia per la prossima stagione sportiva 2020/21. Dei cinque confermati dell’annata passata, solo in tre hanno mantenuto lo stesso numero: Francesco Recine il ...

Infine, i due canadesi Loeppky e Koppers, per il loro debutto assoluto in SuperLega e in Italia hanno scelto rispettivamente il 4 e il 17, che sono stati di Ter Horst e Alonso nel passato campionato.La Consar Ravenna ha definito i numeri di maglia per la prossima stagione sportiva 2020/21. Dei cinque confermati dell’annata passata, solo in tre hanno mantenuto lo stesso numero: Francesco Recine il ...