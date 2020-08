"Statali fannulloni". Rampini accusa e la Gentili ride, rabbia dei dipendenti pubblici contro la conduttrice: "Vergogna in tv" (Di giovedì 6 agosto 2020) rabbia per la puntata di mercoledì 5 agosto di Stasera Italia. Il dirigente pubblico Alfredo Ferrante se la prende con Veronica Gentili e Carlo Cottarelli. Il motivo? Aver riso alle parole di Federico Rampini. Il giornalista, in collegamento con Rete Quattro, ha sparato a zero sui dipendenti pubblici: "Bisogna fare pulizia dei sabotatori della rinascita italiana - ha esordito -. Andiamo a guardare cos'è stato il crollo della produttività dei lavoratori pubblici che si sono fatti a casa il lockdown con il cosiddetto smart working". E ancora senza pietà: "Il significato di 'smart working' è 'lavoro intelligente', questi già non facevano un lavoro intelligente prima, figuriamoci ora". Per Rampini molti ... Leggi su liberoquotidiano

Non sono d'accordo. Il problema dell'inefficienza della PA e di voi statali può essere riassunto in questi punti:

3) fai tutta la vita lo stesso lavoro senza stimoli e senza gratificazioni al punto che diventa faticoso rispondere al telefono e la fatica di alzarsi la mattina e aver timbrato il cartellino fa crede ...

