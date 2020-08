Siviglia-Roma, Lopetegui: “Vittoria meritata contro una squadra fantastica” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma perde 2 a 0 e saluta l'Europa League.Sul campo della Schauinsland-Reisen-Arena è andata in scena la sfida tra il Siviglia e la Roma, che si sono affrontati in occasione degli ottavi di finale di Europa League: gli spagnoli hanno vinto 2 a 0 grazie ai gol di Reguillon e En-Nesyri, strappando il pass per i quarti della competizione.Al termine del match il tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport esprimendo tutta la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta: "Abbiamo giocato contro una squadra fantastica, contro giocatori fantastici. Hanno un ottimo allenatore come Fonseca ma abbiamo meritato di vincere perché abbiamo fatto ... Leggi su mediagol

