Siviglia-Roma in tv e streaming: dove vederla (Di giovedì 6 agosto 2020) Siviglia-Roma: i giallorossi di Fonseca sfidano in gara secca gli spagnoli negli ottavi di finale di Europa League La Roma di Paulo Fonseca affronta il Siviglia di Julen Lopetegui in gara secca negli ottavi di finale Europa League. I giallorossi hanno avuto la meglio sui belgi del Gent nei sedicesimi di finale, mentre gli andalusi hanno superato grazie alla regola dei goal in trasferta i rumeni del Cluj. Siviglia-Roma: la partita si disputerà giovedì 6 agosto 2020 in campo neutro, in Germania, nella MSV Arena di Duisburg, a porte chiuse per contrastare l’emergenza Coronavirus, con fischio d’inizio alle ore 18.55. Siviglia-Roma sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del ... Leggi su calcionews24

