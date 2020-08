Napoli, fatta per i rinnovi di Rui e Di Lorenzo. I dettagli (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Napoli ha definito i rinnovi di contratto di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo fino al 2025: firma nelle prossime ore Il Napoli ha definito i rinnovi contrattuali di Mario Rui e Giovanni Di Lorenzo, raggiungendo l’intesa totale con il loro procuratore Mario Giuffredi. Come riportato da Sky Sport, entrambi i calciatori azzurri hanno firmato un nuovo accordo con il club di Aurelio De Laurentiis fino al 2025 con opzione per il prolungamento di un altro anno. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

