Meteo Roma del 06-08-2020 ore 19:15 (Di giovedì 6 agosto 2020) Meteo appuntamento con il Meteo le previsioni per la giornata di domani al nord instabilità con nubi irregolari e piogge sparse anche intensa la mattina in Romagna bel tempo sui restanti settori del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi al centro maltempo lungo le regioni adriatiche Umbria mattino con piogge e temporali del tempo lungo le regioni tirreniche con prevalenza di sole fenomeni in attenuazione in nottata al sud tempo instabile al mattino quello Cali pioggia temporali tempo si sta in prevalenza soleggiato sulle Isole maggiori specie in Sardegna Temperature previste in ulteriore calo specie al centro-sud Italia previsioni a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

