Lazio David Silva, colpo Champions: lo spagnolo si avvicina (Di giovedì 6 agosto 2020) . La trattativa è avanzata, ok per il triennale proposto da Lotito David Silva è ad un passo dalla Lazio. L’asso spagnolo – si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport – è convinto del trasferimento nella Capitale. Trattativa avviatissima – si legge sul quotidiano – l’ex Manchester City è orientato ad accettare il triennale proposto da Lotito. Il sì dovrebbe arrivare già in questa settimana, ormai le parti sembrano aver trovato l’accordo. Mancano le firme, le prossime ore saranno decisive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

tancredipalmeri : Lazio in trattativa per David Silva, secondo AS! - SSLazioOrg : RT @LALAZIOMIA: Il Messaggero | Lazio, Luis Alberto chiama l’amico David Silva: 'Vieni alla Lazio e vinciamo insieme' • - FootballAndDre1 : David #Silva alla #Lazio, se concluso, è un grande acquisto. - Torrenapoli1 : RT @TuttoMercatoWeb: Lazio, David Silva ha detto sì: il fratello ha già visitato il centro sportivo di Formello - TuttoMercatoWeb : Lazio, David Silva ha detto sì: il fratello ha già visitato il centro sportivo di Formello -