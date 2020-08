Lambertucci: “Davvero chiude Io e Te?” Diaco in difficoltà, la reazione (Di giovedì 6 agosto 2020) Rosanna Lambertucci, ospite a Io e Te (Rai Uno) nella puntata trasmessa il 6 agosto 2020, ha dato vita a una chiacchierata molto interessante e schietta con Pierluigi Diaco, arrivando anche a toccare un argomento delicato. Vale a dire la sospensione dello stesso Io e Te e, più in generale, il fatto che per il giornalista … L'articolo Lambertucci: “Davvero chiude Io e Te?” Diaco in difficoltà, la reazione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

Ultime Notizie dalla rete : Lambertucci “Davvero