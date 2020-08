La verità su Mattarella (Di giovedì 6 agosto 2020) Da qualche anno circola un sotto genere chiamato “appello al presidente della Repubblica”. Si tratta di preghiere, composte in stile più o meno devozionale e lacrimoso, affinché il Quirinale intervenga sul governo in carica, per fermarne qualche iniziativa. Il genere ebbe i suoi esordi nel 1994 durante i pochi mesi del governo Berlusconi I, nei quali peraltro Scalfaro, il presidente della Repubblica in carica, non dovette certo farsi pregare per far naufragare quella esperienza e impedire a Berlusconi (vincitore delle elezioni) di ritornare al governo. Il periodo florido fu tuttavia quello della presidenza Ciampi durante il governo Berlusconi II: non c’era partito, giornale, fondazione, associazione dalle più grandi a quelle di bocciofila, tutte rigorosamente di sinistra, che non si appellassero al Quirinale per bloccare il ... Leggi su nicolaporro

Giorgiolaporta : Ho visto 43 persone morire sul #PontediGenova e non mi pare fossero suicidi. Due anni dopo non vedo ancora né conda… - repubblica : 40 anni fa la strage di Bologna, Mattarella: 'Esigenza di piena verità e giustizia' - Twiperbole : 'Vi sono poche parole da poter pronunciare, e sono: dolore, ricordo, verità.' Grazie Presidente #Mattarella… - enzocarrino : RT @vfeltri: Grande Mattarella. Dice che dopo 40 anni ora vuole piena verità sulla strage di Bologna. Ci vuole calma, via. - kokonews5 : Stragi e distanziamento della verità. #StrageDiBologna #Ustica #Mattarella #Conte #pernondimenticare #governo… -

