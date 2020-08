La lezione di Zavoli. Andare, vedere, raccontare (Di giovedì 6 agosto 2020) Sergio Zavoli, scomparso ieri a 96 anni, era l'esatto contrario del comunicatore-tipo dei nostri giorni. Era colto, pacato, equilibrato, serio, non offendeva mai nessuno; non parlava mai di cose che ... Leggi su quotidiano

Questa è la lezione di Zavoli ma ancor prima è l’architrave del mestiere. Uomini come Zavoli, Biagi e Montanelli dimostrano che la tecnologia è utilissima ma ci sarà sempre bisogno dell’uomo. Infine, ...

Addio a Sergio Zavoli "Avanti in suo onore"

"Ci prepariamo a una XXXIX edizione a lui dedicata, con il cuore gonfio di tristezza, ma con l’impegno a cui ci ha sempre richiamati: andremo avanti in suo onore". Lo sottolinea Simona Dei, presidente ...

