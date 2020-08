La figlia di Roberta Ragusa incoronata Miss: "La moda mi univa a mamma, sarebbe stata felice" (Di giovedì 6 agosto 2020) Ha vinto un concorso di bellezza aggiudicandosi il titolo di “Miss Grand Prix on the web 2020”: Alessia Logli, figlia 19enne di Antonio Logli e Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla nel Pisano senza mai più fare ritorno a casa la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, al Messaggero racconta il suo trionfo e la sua passione per la moda. “mamma sarebbe stata felice del titolo che ho conquistato. Mi sosteneva ogni giorno”, ha affermato la giovane.“Già da bambina avevo una passione per il fashion - racconta la ragazza -. mamma mi permetteva di scegliere da sola i vestiti da indossare. Entrare nel mondo della moda sarebbe quasi portare ... Leggi su huffingtonpost

