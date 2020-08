Georgina Rodriguez esagerata: gli occhi di tutti cadono sulla borsa extra lusso. Il prezzo? Quasi cinque zeri (Di giovedì 6 agosto 2020) Il suo adorato compagno Cristiano Ronaldo ha da poco festeggiato il suo scudetto con la Juventus e, prima di fiondarsi nei nuovi impegni calcistici con gli ottavi di Champions League con il Lione, il campione ha voluto rilassarsi con lei. Parliamo ovviamente di Georgina Rodriguez, apparsa molto contenta in questi giorni sui social. E la donna ha voluto condividere con tutti i suoi follower quell’uscita romantica con l’ex calciatore del Real Madrid, sfoggiando un look da sogno. Non è stato solo l’abito indossato a scatenare le curiosità dei suoi fan, ma anche gli accessori portati con sé da Georgina. La serata con Cr7 è stata praticamente indimenticabile e i follower non hanno potuto fare altro che osannarla per la sua infinita bellezza ed eleganza. I suoi capelli lunghi e il ... Leggi su caffeinamagazine

Il calciatore e la modella stanno trascorrendo l'estate in Liguria con i quattro figli, a bordo del loro nuovo yacht a cinque stelle Finito il campionato e guadagnato lo scudetto con la Juventus, è il ...

