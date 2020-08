Genoa: è ufficiale il divorzio dal ds Marroccu (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 06 AGO - Francesco Marroccu non è più il direttore sportivo del Genoa. A comunicarlo è la stessa società rossoblù che ha ufficializzato il divorzio con un comunicato. L'addio tra il ... Leggi su corrieredellosport

Il Genoa e il direttore sportivo Marroccu comunicano la separazione

A pochi giorni dalla salvezza conquistata sul campo nell’ultima giornata di campionato, il Genoa e il direttore sportivo Francesco Marroccu comunicano di aver risolto consensualmente il rapporto profe ...

A pochi giorni dalla salvezza conquistata sul campo nell'ultima giornata di campionato, il Genoa e il direttore sportivo Francesco Marroccu comunicano di aver risolto consensualmente il rapporto profe ...