Esplosione a Beirut, tra le vittime c'è anche una cittadina italiana (Di giovedì 6 agosto 2020) Fonti della Farnesina confermano: tra le vittime della doppia Esplosione che ha devastato Beirut c'è anche una cittadina italiana. Si tratta di una signora di 92 anni che risiedeva nella capitale ... Leggi su globalist

Anto_Giovinazzi : Un’esplosione assordante, una disgrazia che lascia senza parole. Il dolore nel vedere queste immagini e la sensazi… - SkyTG24 : Nell'esplosione di #Beirut molti animali sono stati separati dai propri padroni. Per questo l'ONG 'Animals Lebanon'… - NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - Lukyluke311 : RT @frarocchetti: Gran lavoro dei colleghi @ispionline e di @annalisaPe per provare a spiegare un'esplosione (apparentemente) senza mandant… - saluti37 : Un Camera termica dimostra che l' esplosione in #Líbano ???? è provocato da un missile #Beirut. (Questo video non è… -