Esplosione a Beirut, le immagini dal satellite raccontano la distruzione (Di giovedì 6 agosto 2020) L'Esplosione avvenuta a Beirut per la sua portata devastante solo se vista dall'alto può raccontarci appieno gli effetti, la violenza, la distruzione. L'Italia, grazie a Leonardo, da sempre è in prima fila nella gestione di queste foto legate a situazioni di grande emergenza.Lo scatto effettuato dal satellite Sentinel-1 del programma di osservazione della Terra Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Commissione europea.L'immagine, elaborata da Leonardo tramite e-GEOS (Telespazio/ Agenzia Spaziale Italiana), è stata ottenuta grazie all'approccio della multi-coerenza, in cui vengono analizzate quattro immagini satellitari acquisite in date diverse ed elaborate in modo congiunto. Rispetto ad altri metodi di analisi, in questo caso, la multi-coerenza visualizza in modo ... Leggi su panorama

