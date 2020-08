Daydreamer - Le ali del sogno trama 7 agosto 2020: Mevkibe in ospedale per colpa di Nihat (Di giovedì 6 agosto 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa che la povera Mevkibe finirà in ospedale per colpa del marito. Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5 alle 14:45 e la trama anticipa il risvolto poco piacevole che prenderà la cena d'anniversario di Nihat e Mevkibe. É l'anniversario di matrimonio dei genitori di Sanem e Nihat finge di dimenticarlo per fare una sorpresa a sua moglie. Sanem ha parecchi problemi con il suo primo testo da copywriter e finisce per scontrarsi ancora con Can. Aylin e Deren ... Leggi su movieplayer

leticia65890392 : RT @Mirellacaporal1: C: Che bella faccia... sei ancora arrabbiata con me? S: Perché hai detto ai miei genitori che ti ho baciato? #DayDrea… - wengcookie : RT @Cris58Hy: 1 anno fa 6 agosto 2019 #ErkenciKus #CanEm #CanDem Can e Demet dai loro IG #CanYaman #DemetÖzdemir Grazie per le belle emozi… - EfruzHatice : RT @Cris58Hy: Günaydin ????????? Buongiorno a tutte le amiche?? #ErkenciKus 1 anno fa??? 6/08/2019 ultima bolüm51 #CanYaman #DemetÖzdemir ogg… - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 7 agosto: Can e Sanem litigano! - Raffaellamar : RT @Mirellacaporal1: C: Che bella faccia... sei ancora arrabbiata con me? S: Perché hai detto ai miei genitori che ti ho baciato? #DayDrea… -