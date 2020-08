Daisy Coleman, vittima di violenza sessuale, si toglie la vita. Aveva 23 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Daisy Coleman, 23 anni, attivista, fondatrice di una associazione, la SafeBAE, che difende i teenager dagli abusi sessuali, è morta suicida a Denver. La ragazza, che a 14 anni aveva subìto uno stupro e aveva affrontato per anni episodi di bullismo online, è stata protagonista nel 2016 di un documentario di Netflix dal titolo Audrie e Daisy, nel quale si ripercorreva la sua storia spiegando come Daisy abbia dovuto combattere a lungo contro l’odio e la diffidenza di una comunità che faticava a stare dalla sua parte. https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=H1DUFZ4Fnd8&feature=emb_logo Leggi su vanityfair

RaiNews : Quando aveva 14 anni venne violentata da alcuni coetanei - Corriere : Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman: aveva raccontato gli abusi in «Audrie & Daisy» - paolorm2012 : Morta suicida Daisy Coleman, aveva raccontato gli abusi subiti in «Audrie & Daisy» di Netflix -… - rosatoeu : RT @Corriere: Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman: aveva raccontato gli abusi in «Audrie & Daisy» - dileguossi : RT @Corriere: Morta suicida a 23 anni Daisy Coleman: aveva raccontato gli abusi in «Audrie & Daisy» -