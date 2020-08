Daisy Coleman: la protagonista di ‘Audrie e Daisy’ si è uccisa (Di giovedì 6 agosto 2020) “Mia figlia Catherne Daisy Coleman si è tolta la vita stanotte. Era la mia migliore amica e una figlia fantastica. Penso abbia immaginato che potessi vivere senza di lei, ma non posso. Speravo di essermi fatta carico del suo dolore, non si è mai ripresa da ciò che quei ragazzi le fecero e non è giusto”. Così Melinda Coleman, madre di Daisy Coleman, con un messaggio su Facebook, ha annunciato la morte della figlia. La ragazza, di 23 anni, è stata la protagonista del documentario Netflix Audrie e Daisy, nel quale la giovane ha raccontato gli abusi subiti quando aveva appena 14 anni da un gruppo di ragazzi. L'articolo Daisy Coleman: la protagonista di ‘Audrie e ... Leggi su italiasera

