Costanzo e Stefano De Martino in Rai: “Maria non aveva nulla da offrirgli, ha fatto bene…” (Di giovedì 6 agosto 2020) Maurizio Costanzo intervistato tra le pagine di Nuovo, ha parlato di Stefano De Martino e Belen Rodriguez, evidenziandone gli aspetti lavorativi. Per quale motivo lo showman con la faccia da scugnizzo è passato da Mediaset alla Rai? Costanzo e Stefano De Martino a Mediaset: “Maria non aveva nulla da offrirgli…” Perché De Martino è andato... L'articolo Costanzo e Stefano De Martino in Rai: “Maria non aveva nulla da offrirgli, ha fatto bene…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

blogtivvu : Maurizio Costanzo parla di Stefano De Martino in Rai citando Maria De Filippi (poi l'accenno a Belen... ????)? ? Il r… - blogtivvu : Maurizio Costanzo parla di Stefano De Martino in Rai: “Maria non aveva nulla da offrirgli, ha fatto bene!”, e su Be… - blogtivvu : Maurizio Costanzo parla di Stefano De Martino in Rai: “Maria non aveva nulla da offrirgli, ha fatto bene!', e su Be… - dodi_stefano : RT @t_tonii: #StrageDiBologna mano fascista, soldi della P2. Piduisti purtroppo ancora vivi: Berlusconi, Luigi Bisignani Giorgio Mazzant… - rep_napoli : A Napoli, carta d’identità al ristorante, i ristoratori: 'Accanimento contro di noi' . File sul lungomare [di ANTON… -