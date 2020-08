Conferenza stampa Garcia: «Lo svantaggio è tutto per noi. Ci manca il ritmo» (Di giovedì 6 agosto 2020) Conferenza stampa Garcia: le parole del tecnico del Lione alla vigilia del match contro la Juve. Le sue dichiarazioni Rudi Garcia, tecnico del Lione, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Juve. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI SU JUVENTUS NEWS 24 COPPA DI LEGA – «La delusione è stata grande, perché abbiamo sforato la coppa. Adesso è nelle nostre mani, abbiamo il destino in mano. Possiamo giocarci la qualificazione ai quarti». BRUNO GUIMARAES – «Mi piace molto, è prezioso per il nostro centrocampo per il lavoro che svolge sia per la nostra difesa sia per l’attacco». JUVE IN CAMPO – «Chi è avvantaggiato dal fatto che loro ... Leggi su calcionews24

juventusfc : #JuveOL, -1?? Il programma di oggi: ??16:30 La conferenza stampa della Juve ??17:20 Le parole dell'@OL ?????18:45 L'al… - juventusfc : Inizia all'Allianz Stadium la conferenza stampa dell' @OL #JuveUCL #JuveOL - juventusfc : La conferenza stampa di Mister #Sarri e @bonucci_leo19 inizia in questo momento all'Allianz Stadium! LIVE… - Chicca141002 : RT @juventusfc: Si conclude la conferenza stampa di Mister #Sarri e di @bonucci_leo19. A breve il report sul nostro sito e sulla nostra App… - sportli26181512 : Qui Lione, Garcia: 'Partiamo 50 e 50. La Juve è sempre la Juve, anche se prende tanti gol': Sono Rudi Garcia e Memp… -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa "Conferenza stampa davanti alla Cavarzerani con le bandiere della Lega è solo propaganda": l'accusa UdineToday Buco di bilancio a Montefalco, il caso finisce in Procura. Opposizione: «Tesei ha mentito agli umbri»

Buco di Montefalco in procura La vicenda è emersa giovedì mattina nell’ambito di una video conferenza stampa convocata dalle opposizioni Siamo Montefalco, gruppo guidato dall’ex assessore regionale ...

MotoGP, Takaaki Nakagami: “Senza Marquez sento la pressione di Honda. Difficile imitare il suo stile”

Takaaki Nakagami è reduce dal positivo GP di Andalusia, concluso al quarto posto in sella Honda. Il giapponese sta difendendo egregiamente i colori della scuderia nipponica vista l’assenza di Marc ...

Buco di Montefalco in procura La vicenda è emersa giovedì mattina nell’ambito di una video conferenza stampa convocata dalle opposizioni Siamo Montefalco, gruppo guidato dall’ex assessore regionale ...Takaaki Nakagami è reduce dal positivo GP di Andalusia, concluso al quarto posto in sella Honda. Il giapponese sta difendendo egregiamente i colori della scuderia nipponica vista l’assenza di Marc ...