Centinaia di pensionati fregati. La Cgil condannata a pagare (Di giovedì 6 agosto 2020) Federico Garau Nel 2015 la Camusso intervenne in Senato per professare l'estraneità ai fatti del sindacato, ma il giudice ha deciso di condannare l'Inca-Cgil italiana al risarcimento di una delle vittime dell'ex dirigente Giacchetta. Pronte altre cause Si torna a parlare del caso che colpì la Inca-Cgil Svizzera, conclusosi nel 2017 con la condanna a 7 anni e 3 mesi di reclusione dell'ex direttore del patronato elvetico Antonio Giacchetta, accusato di truffa per mestiere, appropriazione indebita e ripetuta falsità in documenti: oltre 300 i pensionati italiani truffati. Oggi arriva la notizia che il tribunale civile di Roma ha deciso di condannare l'Inca (patronato della Cgil) a risarcire una delle vittime. Si parla di 237.892,69 euro a cui andranno aggiunti 15.300 euro di spese legali e ... Leggi su ilgiornale

pistoia Sarà celebrato questa mattina alle 10, nella chiesa di San Biago, il funerale di Renzo Barrocci, il pensionato di 78 anni travolto da un furgone mentre stava tornando a casa in bicicletta perc ...

Travolto da un furgone muore sul colpo mentre torna a casa in sella alla sua bici

Falegname e vivaista in pensione, Renzo Barrocci, 78 anni, era stato consigliere dell’Aias. Lascia la moglie e un figlio pistoia Come tutte le mattine, era andato ad accudire il suo orto. E in sella a ...

