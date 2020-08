Captain Marvel 2: Nia DaCosta sarà la regista del sequel (Di giovedì 6 agosto 2020) La regista di Candyman Nia DaCosta è stata scelta dai Marvel Studios per dirigere Captain Marvel 2, atteso sequel che vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers. I Marvel Studios hanno deciso a chi affidare la regia di Captain Marvel 2: la prescelta è Nia DaCosta, regista dell'horror Candyman. La DaCosta raccoglierà il testimone di Anna Boden e Ryan Fleck, registi del primo Captain Marvel. Captain Marvel 2, che vedrà di nuovo protagonista Brie Larson, è firmato da Megan McDonnell, story editor della serie Marvel WandaVision. Nel primo film, Carol ... Leggi su movieplayer

La Marvel ha scelto il mome di chi dirigerà il sequel di Captain Marvel, il cinecomic uscito al cinema l'anno scorso. Si tratta di Nia DaCosta. Per la prima volta una regista donna afroamericana fi ...