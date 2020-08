Benevento, De Luca ‘prende casa’ nel centro storico: scelta la sede del comitato elettorale (Di giovedì 6 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Vincenzo De Luca ‘prende casa’ nel centro storico del capoluogo. Il suo comitato elettorale, infatti, si insedierà in via Traiano, strada che conduce a uno dei monumenti simbolo di Benevento, in un locale adiacente il teatro-cinema. A organizzare e guidare il quartier generale del governatore uscente saranno Francesco Nardone, Alfredo Nazzaro e Simone Razzano. E sono stati proprio loro, questa mattina, a formalizzare l’accordo per l’utilizzo della sede, concessa in affitto. L’inaugurazione è prevista per subito dopo Ferragosto e al comitato faranno riferimento tutti i responsabili delle liste che compongono la coalizione. L'articolo ... Leggi su anteprima24

zazoomblog : Benevento De Luca ‘prende casa’ nel centro storico: scelta la sede del comitato elettorale - #Benevento #‘prende… - AppiaPolis : New post (NOI CAMPANI: NOMINATI VICE SEGRETARI DI BENEVENTO LUCA TINESSA E SILVANA QUARANTIELLO) has been published… - Luca_Fuer : RT @cortomuso: Grazie presidente @jimpallotta13, grazie a te ora possiamo unirci a quelli in Serie A che hanno più soldi del Milan assieme… - puntomagazine : Noi Campani: nominati vice segretari di Benevento Luca Tinessa e Silvana Quarantiello - #news #Politica #Campania -