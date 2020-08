Belen e Antinolfi storia al capolinea, lui corre dalla ex che dice: “E’ affranto per la fine della storia con Belen” (Di giovedì 6 agosto 2020) Belen, dopo la delusione della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ha trovato consolazione tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con il quale ha trascorso un romantico weekend a Capri. In quello stesso periodo a Capri c’erano anche Stefano De Martino con un gruppo di amici e Alessia Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi. Belen e Gianmaria Antinolfi Belen e Gianmaria Antinolfi hanno iniziato a formare una coppia poco dopo che è finito il rapporto con Stefano De Martino e a tutti è sembrato che Belen stesse cercando consolazione troppo presto, quando ancora la fine del suo matrimonio, peraltro avvenuta per la seconda volta, era troppo fresca e ... Leggi su baritalianews

Belen, dopo la delusione della fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ha trovato consolazione tra le braccia dell’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi con il quale ha trascorso un roma ...

Belen Rodriguez, è finita con Gianmaria Antinolfi. L’ex: “Lui sta soffrendo”

La storia fra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi sarebbe già arrivata al capolinea. A confermarlo Mariela Ballesteros, imprenditrice argentina ed ex fidanzata di Gianmaria che avrebbe raccolto il s ...

