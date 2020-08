Barcellona-Napoli, Insigne ancora in dubbio. Sente dolore se calcia di interno piede (Di giovedì 6 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport dà gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Insigne. Oggi il capitano del Napoli ha continuato le terapie a Castel Volturno. Ha svolto parte dell’allenamento da solo e parte con i compagni. Proverà fino alla fine ad essere in campo, ma la situazione è ancora incerta. “L’edema osseo non dovrebbe rappresentare un problema insormontabile, mentre a dare ancora fastidio al giocatore è l’adduttore infiammato. Per dare l’ok a Gattuso, Insigne dovrebbe poter essere in grado di calciare sia d’interno sia d’esterno, oltre che a poter scattare e fare cambi di direzione. Ecco, l’ostacolo potrebbe essere rappresentato proprio dal calciare, soprattutto ... Leggi su ilnapolista

