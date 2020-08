Aprilia, nasconde un centinaio di dosi di cocaina nella sua abitazione: arrestato pusher 35enne (Di giovedì 6 agosto 2020) nella giornata di ieri 5 agosto, ad Aprilia, i militari del Norm del locale Reparto Territoriale dell’arma, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un 35enne, il quale nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 105 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e di materiale per il confezionamento. L’arrestato, residente a Tor San Lorenzo di Ardea ma domiciliato ad Aprilia, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Roma Regina Coeli, come disposto dall’a.G. La sostanza stupefacente avrebbe portato al confezionamento di più di 100 dosi di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

