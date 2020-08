Ziberna: “Krsko, preoccupante ipotesi di realizzare secondo reattore insieme alla Croazia” (Di mercoledì 5 agosto 2020) “Non ritengo possibile che, nel 2020, si progetti il raddoppio di una centrale nucleare già problematica e ospitata su un terreno sismico senza che venga fornita alcuna garanzia sulla sicurezza dell’impianto”. La notizia della realizzazione di un secondo reattore nella centrale nucleare di Krsko, in Slovenia, in collaborazione con la Croazia, ha destato forte preoccupazione nel sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, visto che la città si trova a neppure 150 chilometri dal sito e, già in passato, ha vissuto la paura per alcuni incidenti che hanno caratterizzato l’attività della struttura. “Nei prossimi giorni partirà una lettera al presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte e al ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in cui chiederò un immediato ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Ziberna “Krsko