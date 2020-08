“Un abbraccio ai nostri amici libici”. Prego? Di Stefano, la figuraccia su Beirut: sottosegretario agli Affari esteri… in che mani siamo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una tremenda esplosione ha spazzato via la zona portuale di Beirut, capitale del Libano. Il bilancio provvisorio parla di almeno 78 morti e di oltre 4.000 feriti, ma questi numeri sono tristemente destinati ad aumentare nelle prossime ore: cumuli di macerie sono sparsi per centinaia di metri nella zona dell'esplosione, si teme la catastrofe. L'Italia ha subito mostrato solidarietà nei confronti di Beirut, anche se non è mancato un errore accidentale quanto piuttosto clamoroso: a commetterlo è stato il grillino Manlio Di Stefano, che ha mandato “con tutto il cuore” un abbraccio ai “nostri amici libici”. Il tweet è stato cancellato subito e sostituito con la versione corretta, ma la gaffe è comunque finita tra ... Leggi su liberoquotidiano

GassmanGassmann : Un abbraccio a Genova ed i genovesi. ???? - matteosalvinimi : Beirut devastata dalla catastrofe. Un abbraccio di solidarietà al popolo libanese, una preghiera per le vittime e p… - AlfonsoBonafede : Esprimo profondo cordoglio e solidarietà ai cittadini e alle autorità libanesi in un momento difficile per Beirut e… - VictorM77695333 : @music_and_man Buongiorno Rubben ti auguro una bella giornata di mercoledì un forte abbraccio - robymark1 : RT @Libero_official: “Un abbraccio ai nostri amici libici”. Prego? #DiStefano, la figuraccia su #Beirut: sottosegretario agli Affari esteri… -

