Ufficiale: Boccardi prolunga con l’Imolese (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Imolese attraverso una nota Ufficiale comunica il raggiungimento dell’accordo con Filippo Boccardi per un biennale. L'articolo Ufficiale: Boccardi prolunga con l’Imolese proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

