Trump: esplosione Beirut forse è attacco (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - WASHINGTON, 5 AGO - Dirigenti militari Usa pensano che l'esplosione a Beirut sia stata un attacco, una bomba di qualche tipo: lo ha detto il presidente americano Donald Trump. "Ho incontrato i ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Trump esplosione

New York, 05 ago 01:36 - (Agenzia Nova) - L'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha esortato l'amministrazione Trump e i paesi di tutto il mondo a inviare assistenza in Libano dopo che una ...Un’inchiesta è in corso per appurare cosa abbia provocato l’esplosione. L’esplosione di Beirut e le teorie del complotto sulla bomba nucleare Secondo Donald Trump, che ha parlato in una conferenza ...