Statua di Canova danneggiata, a questo porta l’ossessione del selfie. L’arte è solo un trofeo (Di mercoledì 5 agosto 2020) La notizia del turista che per mettersi in posa per una foto ha deciso di sedersi sulla Statua di Paolina Borghese al Museo di Possagno ha fatto il giro del mondo. Perché il capolavoro di Canova ha avuto le dita di un piede spezzate. Un incidente, ovviamente. Ma anche la prova che c’è qualcosa che non va. Ormai da tempo. Da quando l’ossessione del selfie ha travolto le persone. Da quando il desiderio di immortalarsi insieme all’opera nel museo ha avuto la meglio. Sulla voglia di ammirare le opere d’arte. Fino al punto di esserne rapiti. Di entrarci quasi dentro. La questione è seria, a dispetto di quanto molti pensino. Perché in fondo riguarda la fruizione da parte dei visitatori. Il loro reale interesse a visitare la sala di una pinacoteca, come quella di un antiquarium. Già, ... Leggi su ilfattoquotidiano

