Saul Niguez: “In questa Champions con gare secche saranno i dettagli a fare la differenza” (Di mercoledì 5 agosto 2020) L’Atletico Madrid ci crede e il prossimo ostacolo è il Lipsia nella speranza di avanzare e andare fino in fondo nella Final 8 della Champions League. Tante insidie, poche certezze e i favori del pronostico, in gara secca, quasi scompaiono come affermato dal numero 8 dei colchoneros Saul Niguez: “Il nuovo format della Champions? Bisogna accettarlo e adattarsi – ha detto Saul ai microfoni di Marca -. Ci sono 90 o 120 minuti se si va ai supplementari. Lo sappiamo e dobbiamo viverlo nel modo migliore. Bisogna avere la testa giusta e la forza mentale per affrontare queste gare. Il Lipsia può giocare in diverse maniere ma noi possiamo affrontare tutto nel modo più giusto. I dettagli faranno la differenza“. E ancora sul Lipsia: ... Leggi su sportface

