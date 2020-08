Psg, oggi amichevole contro il Sochaux: Neymar e Icardi a riposo (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tutto pronto per la ripresa della Champions League 2019/2020, che partirà con le ultime quattro gare di ritorno, valevoli per gli ottavi, per poi entrare nel vivo con le attesissime final eight. oggi pomeriggio alle ore 19.00 il Paris Saint-Germain, in vista del match contro l’Atalanta, disputerà un’amichevole contro il Sochaux al Parco dei Principi, ma il tecnico Thomas Tuchel non rischierà i suoi calciatori migliori, soprattutto dopo l’infortunio di Kylian Mbappé durante la finale di Coppa di Francia. L’allenatore tedesco, dunque, ha deciso di lasciar fuori dalla lista dei convocati per l’amichevole anche Neymar e Mauro Icardi, oltre a Thiago Silva, Marquinhos, Kehrer, Verratti e Kimpembe. Leggi su sportface

Tutto pronto per la ripresa della Champions League 2019/2020, che partirà con le ultime quattro gare di ritorno, valevoli per gli ottavi, per poi entrare nel vivo con le attesissime final eight. Oggi ...

