Previsioni meteo, ecco che tempo farà giovedì 6 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma Condizioni di tempo stabile con sole prevalente al mattino, nubi in generale aumento nelle ore pomeridiane con basso rischio di locali acquazzoni; in serata tempo asciutto con qualche nube sparsa. Temperature comprese tra +17°C e +33°C. Lazio Ampi spazi di sereno al mattino su tutto il Lazio, nuvolosità in aumento al pomeriggio con locali temporali sulle zone interne dei settori centro-meridionali. tempo asciutto in serata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi, residue piogge sul Frusinate. AL NORD Prime ore del mattino con residue piogge sulla bassa Romagna, aumento dell’instabilità al pomeriggio sui rilievi alpini orientali con possibilità di acquazzoni o temporali sparsi. Generale miglioramento in serata, asciutto altrove. AL ... Leggi su ilcorrieredellacitta

