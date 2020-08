Pensione e riscatto servizio militare, valgono il doppio? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pensione e riscatto servizio militare quale valore assumono i contributi figurativi se un lavoratore si è trasferito per lavoro all’estero? Esaminiamo cosa succede e come riscattare gli anni di servizio militare prestato rispondendo ad un nostro lettore. Per conoscere tutte le forme pensionistiche attualmente in vigore, consigliamo di consultare la nostra rubrica pensioni news. Pensione e riscatto servizio militare Buongiorno, spero possiate aiutarmi in questa domanda grazie: Risiedo in Belgio da circa trent’anni e prima stavo in Olanda. Ho 56 anni e mentre stavo ancora in Italia ho prestato servizio volontario per due anni nel l’esercito dal 1980 al 1982 . Poi prima di emigrare ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Pensione e riscatto servizio militare, valgono il doppio? - fordeborah5 : RT @NotizieOra: Riscatto laurea in unica soluzione per accedere alla pensione quota 100 - NotizieOra : Riscatto laurea in unica soluzione per accedere alla pensione quota 100 - EntropiaCosmica : RT @Nabucodorozor: Ma con tutto il bene, la stima e l’affetto per uno che s’è sempre sbattuto per portare al popolo un minimo di buon senso… - Nabucodorozor : Ma con tutto il bene, la stima e l’affetto per uno che s’è sempre sbattuto per portare al popolo un minimo di buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensione riscatto Riscatto laurea agevolato, quanto costa ed effetti sulla pensione Corriere della Sera Spid pensioni Inps 2020: cos'è, come funziona e come richiederlo

Spid pensioni, si consiglia ai pensionati e ai futuri pensionati, di richiedere il codice Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai sistemi Inps. Vediamo pe ...

Il riscatto dei periodi “vuoti” del consulente informatico

Se è stato un lavoratore autonomo avrebbe dovuto assicurarsi personalmente; se non lo ha fatto la legge non le permette di risanare ora la situazione Nel periodo che va dall’anno 1983 all’anno 1992 ho ...

Spid pensioni, si consiglia ai pensionati e ai futuri pensionati, di richiedere il codice Spid per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione, e quindi anche ai sistemi Inps. Vediamo pe ...Se è stato un lavoratore autonomo avrebbe dovuto assicurarsi personalmente; se non lo ha fatto la legge non le permette di risanare ora la situazione Nel periodo che va dall’anno 1983 all’anno 1992 ho ...