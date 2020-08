No, Giorgia Meloni non è indagata per voto di scambio a Napoli (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 5 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’attendibilità delle informazioni contenute in un post, pubblicato il 3 agosto su Facebook. Secondo la pagina Fan di Paola Taverna (62mila like alla data del 5 agosto, non direttamente collegata alla vice presidente del Senato Paola Taverna) la deputata e presidente nazionale di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sarebbe ufficialmente «indagata per voti scambio a Napoli». Questa è una notizia falsa. Nella sua forma attuale, modificata con la legge n. 43 del 21 maggio 2019, il codice penale italiano punisce il voto di scambio solo a patto che questo coinvolga organizzazioni di stampo mafioso. Il post oggetto di ... Leggi su facta.news

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Giorgia Meloni vista da Ignazio La Russa: «Tante discussioni ma per me lei è leader e sorella» Corriere della Sera Sondaggi Elezioni Politiche: vince il centrodestra, ma festeggia solo Giorgia Meloni

In evidenza, il crollo della Lega di Matteo Salvini e la grande ascesa di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni. Se si andasse a votare oggi per elezioni politiche, vincerebbe il centrodestra con il 47 ...

Insulti alla Meloni, Paola Pessina si dimette dalla Fondazione Cariplo

Offende Giorgia Meloni sui social, «stai diventando calva, l'eccesso di testosterone oltre che cattivi fa diventare brutti». Paola Pessina, ex sindaca di Rho, si è dimessa da vicepresidente della ...

