Molestia al lago di Garda, la denuncia di una ragazza di 14 anni (Di mercoledì 5 agosto 2020) Molestia ai danni di una ragazzina sul lago di Garda. Arrestato un uomo di sessant’anni che già era stato denunciato per fatti simili Molestia ai danni di una ragazzina sul lago di Garda dopo aver adescato l’adolescente con una scusa. Per un uomo di sessant’anni sono scattate le manette dopo la denuncia fatta proprio dalla ragazza di appena quattordici anni. I fatti, secondo quanto raccontato dalla giovanissima, sono avvenuti in una spiaggia del lago di Garda. L’uomo si sarebbe avvicinato a lei con una scusa, avrebbe cominciato a parlare, l’avrebbe adescata con ... Leggi su bloglive

