Maltempo: ancora piogge e temporali al centro-sud (Di mercoledì 5 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 05 AGO - Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal mattino di domani, giovedì 6 agosto, il persistere di precipitazioni ... Leggi su corrieredellosport

DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, #6agosto, in sei regioni. ? Ancora piogge e temporali al Centro-Sud. Leggi l'avviso di cond… - tg2rai : Ancora 800 #migranti affollano l'hot spot di #Lampedusa. Il maltempo ha bloccato i trasferimenti sulla nave quarant… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, #4agosto, in Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia ?? #allertaGIALLA in 11 r… - MNW_Puglia : #MALTEMPO vari nubifragi oggi sulla #Puglia, alcuni ancora in corso. Particolarmente colpiti i settori adriatici, c… - iconanews : Maltempo: ancora piogge e temporali al centro-sud -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo ancora Maltempo: ancora piogge e temporali al centro-sud - Cronaca Agenzia ANSA METEO – Torna l’ANTICICLONE nel WEEKEND, ma ATTENZIONE all’INSIDIA MALTEMPO, ecco tutti i dettagli

Quest’estate già per come è iniziata è una stagione assolutamente particolare non solo per le attività commerciali in generale, ma anche e soprattutto per coloro che sulla stagione estiva stessa ci ba ...

Maltempo: ancora piogge e temporali al centro-sud

ROMA, 05 AGO - Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal mattino di domani, giovedì 6 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a p ...

Quest’estate già per come è iniziata è una stagione assolutamente particolare non solo per le attività commerciali in generale, ma anche e soprattutto per coloro che sulla stagione estiva stessa ci ba ...ROMA, 05 AGO - Il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse che prevede, dal mattino di domani, giovedì 6 agosto, il persistere di precipitazioni sparse, a p ...