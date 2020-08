L’esplosione squaderna il marcio delle élite libanesi (Di mercoledì 5 agosto 2020) A 24 ore dalla detonazione di Beirut – 135 morti accertati, decine di dispersi e quasi 5.000 feriti – la nuvola di ipotesi su cosa abbia provocato la tragedia si posa squadernando un’evidenza. Almeno una, in questo inferno sceso in terra che ha tolto la casa a 300mila persone e prodotto danni fino a 5 miliardi di dollari: la mostruosa inadeguatezza e corruzione della classe dirigente libanese, capace di conservare per quasi 7 anni una bomba a orologeria da 2700 tonnellate di nitrato di ammonio nel porto della sua capitale, cuore già malconcio di un Paese che dopo aver vissuto di banche sopravviveva - e male - di esportazioni.Accanto al dolore e al lutto, è la rabbia il sentimento destinato a crescere nell’animo di una popolazione già duramente provata dalla crisi economica e dall’ostinazione delle ... Leggi su huffingtonpost

