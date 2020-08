Jesus Navas: «La Roma è una squadra forte. Sarà una partita molto intensa» (Di mercoledì 5 agosto 2020) Jesus Navas, capitano del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole Jesus Navas, capitano del Siviglia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole riportate da TMW. MATCH – «Siamo felici di essere qui, sappiamo cosa ci stiamo giocando. Sarà una partita difficile, cercheremo di affrontare la gara nel migliore dei modi. Siamo concentrati, sappiamo quanto è importante questa partita. La Roma è una squadra forte e sarà una partita molto intensa». SETTIMANA IN PIU DI RIPOSO – «Pensiamo solo alla ... Leggi su calcionews24

